الزمالك:إصابة الشناوى بـ"الصليبى" غير مؤكدة

أنسامد - 17 إبريل /نيسان - قال الدكتور محمد أسامة طبيب نادى الزمالك إن التشخيص النهائى لحالة أحمد الشناوى قطع من الدرجة الثالثة فى الرباط الداخلى فى الركبة، بالإضافة إلى اشتباه فى قطع بالرباط الصليبى للركبة. وأضاف، فى تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، "تشخيص الرباط الصليبى يتم إما بالفحص أو الأشعة"، وأكمل: "لدينا اختلاف فى حالة الشناوى الأشعة تظهر أن الرباط الصليبى سليم، بينما الفحص الطبى يشير إلى قطع الرباط الصليبى".



وأردف: "تحديد إصابة الصليبى يتم داخل غرفة العمليات، حيث سيتم إجراء جراحة الرباط الداخلى للركبة وأثناء العملية سيتم الكشف على الرباط الصليبى وإذا كان به قطع سيتم إجراء العملية بجانب الرباط الداخلى فى نفس الوقت".



وأكد: "إذا كانت الإصابة قطع فى الرباط الداخلى فقط سيحتاج أحمد إلى 4 أشهر فقط من أجل العودة إلى التدريبات والمباريات، لكن إذا كان هناك قطع فى الرباط الصليبى ستزيد فترة الغياب".



وأشار إلى أن اللاعب متأثر نفسيا بعد تأكد غيابه عن مباريات كأس العالم بروسيا، لافتا إلى أن اللاعب لديه إيمان قوى بقضاء الله، ويؤكد دائما ثقته فى زملائه