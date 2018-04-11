تحديد جنسيةاللاعب منير الحدادي مايو المقبل

انسامد - 11 ابريل / نيسان - تصدر محكمة التحكيم الرياضية في منتصف مايو المقبل حكمها من اجل تحديد الجنسية الرياضية للاعب منير الحدادي قبل بدء نهائيات كأس العالم 2018 .



كان مهاجم برشلونة منير الحدادي قد تحدي قواعد الفيفا التي تمنع اللاعبين من تبديل الولاءات الوطنية.



كانت الفيفارفضت في مارس الماضي حمله لقميص المنتخب الوطني رغم مجهودات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في إرجاعه لصفوف اﻷسود.



وقد لجأ حدادي والاتحاد المغربي لكرة القدم الي محكمة التحكيم الرياضيةلحسم هذه القضية قبل بدء نهائيات كأس العالم 2018 تنص قواعد هيئة الإدارة الدولية على أنه لا يمكن للاعبين تمثيل الدولة إذا لعبوا بالفعل في بلد آخر في مباراة تنافسية.



وولد منير الحدادي يوم 1 سبتمبر 1995 في سان لورينزو بمدينة مدريد من أصول مغربية، ولعب في صفوف نادي برشلونة قبل أن ينتقل لنادي ديبورتيفو ألافيس بدوري الدرجة اﻷولى الاسباني .



لعب مع المنتخب اﻹسباني تحت 19 عام ثم تحت 21 عام ولعب للمنتخب اﻷول، لكن شغفه لحمل قميص اﻷسود دفع الجامعة لطلب الفيفا، واﻷخيرة ترفض الطلب، وأكد في تصريح سابق أن حلمه هو لعب كأس العالم رفقة المغرب.



