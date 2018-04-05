فرنسا تؤكد دعم ملف المغرب لمونديال 2026

انسامد - 5 ابريل / نيسان - أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، الخميس، دعم بلاده لملف الترشيح المغربي لاستضافة مونديال 2026، مؤكدا ما أكدة الاتحاد المغربي سابقا.



ونقلت صحيفة "ليكيب" الرياضية عن لو غريت قوله "لا أرى كيف لا يمكن أن أدعم دولة قريبة منا"، مضيفا "لم تنظم أفريقيا كأس العالم سوى مرة واحدة في تاريخها (جنوب أفريقيا 2010) وهذا قليل".



واعتبر أن "المغرب مستعد حتى، وإن كان لا يملك الوسائل ذاتها لمنافسيه.. لفرنسا صوت واحد لكنها ربما تعطي الحافز لأوروبا لاختيار المغرب". حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.



وتقدم المغرب للمرة الخامسة بترشيح لاستضافة المونديال، ويتنافس هذه المرة مع ملف مشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وستتم عملية التصويت لاختيار المضيف في 13 يونيو المقبل، عشية انطلاق مونديال روسيا 2018.



وكان الاتحاد المغربي أعلن في 22 مارس الماضي عن تلقيه دعما فرنسيا، في أعقاب لقاء في باريس بين رئيسه فوزي لقجع ولو غريت.



وانتقد المغرب هذا الأسبوع النظام الذي سيعتمده الفيفا للتقييم والمعايير التي سيتم على أساسها تقييم ملفات الترشيح.



وجاء في رسالة من لقجع الى نظيره الدولي جاني انفانتينو "نعترض بشكل صارم على إبقاء نظام التنقيط على وضعه الحالي.. ونعتقد أن كل خطوة في هذا الاتجاه ستكون غير متساوية".



