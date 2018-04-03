انضمام الصفاقسي والكويت والقادسية لفرق البطولة العربية

انسامد - 3 ابريل / نيسان - اكد الاتحاد التونسي لكرة القدم، يوم الأحد، مشاركة النادي الصفاقسي في البطولة العربية كفريق ثالث ممثل لتونس، إلى جانب فريقي الترجي، حامل لقب النسخة الأخيرة، والنجم الساحلي.



وقال الاتحاد يوم الأحد إنه تقدم بطلب مشاركة الصفاقسي في البطولة، باعتباره حلا ثالثا في الدوري التونسي خلف الترجي والنجم الساحلي الموسم الماضي، منذ العاشر منذ مارس وحظي الطلب بالموافقة الرسمية.



وتأتي دعوة الصفاقسي الحائز على لقب المسابقة مرتين في نسختها القديمة، للمشاركة في النسخة الجديدة بعد إعلان قطر انسحابها من البطولة.



وعلى صعيد متصل، تأكدت مشاركة أندية الكويت والقادسية في النسخة القادمة من البطولة العربية للأندية، بعد أن أعلن طلال آل الشيخ، مدير البطولة العربية للأندية، إتمام انضمامهما للمنافسة.



