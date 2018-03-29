هل انتقل صلاح بمبلغ ضئيل من روما إلى ليفربول

انسامد - 29 مارس / اذار - اعتبر المدير الرياضي لنادي روما، الإسباني مونتشي الأربعاء ان انتقال المهاجم المصري محمد صلاح من نادي العاصمة الإيطالية الى ليفربول الإنكليزي مقابل 40 مليون يورو فقط جاء قبل "إثر ظاهرة نيمار".



وقال مونتشي في لقاء مع الصحافة الأجنبية في روما "لفهم عملية البيع هذه، يجب فهم أمرين. أولا، أنها تمت قبل وقع انتقال نيمار الذي أحدث ثورة في الانتقالات الصيفية".



وكان نيمار انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل مبلغ قياسي وصل إلى 222 مليون يورو.



واوضح مونتشي "في المقام الثاني، كان علينا ان نبيعه (صلاح) قبل 30 حزيران/يوينو خشية من شروط اللعب المالي النظيف. أولئك الذين يعرفون قليلا هذه القضايا، يعرفون أيضاً أن هذا الموضوع كان مثل سيف داموكليس فوق رؤوسنا".



وأضاف المدير الرياضي السابق لنادي إشبيلية الإسباني "وعليه، إذا اخذنا هذين العنصرين بالاعتبار، اعتقد بأننا قمنا بعملية بيع صحيحة. اليوم يقدم (صلاح) موسماً رائعاً، ومع أثر ظاهرة نيمار والبرازيلي فيليبي كوتينيو والفرنسي عثمان ديمبيلي، بكل تأكيد، ارتفع سعره كثيراً".



ويتصدر صلاح حالياً قائمة هدافي الدوري الإنكليزي برصيد 28 هدفاً (في 30 مباراة)، وسجل ما مجموعه 36 هدفاً في جميع المسابقات في موسمه الاول مع ليفربول.



واعتبر مونتشي "إنه قوي جداً. لكن المدهش أنه عاد بهذه القوة إلى بطولة لم يقدم فيها شيئاً عندما لعب في صفوف تشيلسي. لقد وجد مدرباً وزملاء يثقون به، وجد فريقاً يناسبه تماماً ويلائم أسلوب لعبه".



