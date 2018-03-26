قطر توقع إتفاقية تعاون مع مجلس أوروبا لكأس العالم فيفا 2022

أنسامد - ستراسبورج، 26 مارس - وقعت دولة قطر اليوم إتفاقية تعاون تقني ثنائية (2018-2020) مع مجلس أوروبا، هي الإتفاقية الأوروبية حول المقاربة المتكاملة للأمن وخدمات الملاعب وغيرها من الأحداث الرياضية الإخرى المعروفة أيضا بإسم"إتفاقية سانت دينيس" يهدف المشروع إلى دعم قطر للإمتثال لمعايير السلامة والخدمة للإنضمام إلى الإتفاقية، وكذلك لمساعدة البلاد على الإستعداد للإستضافة الأحداث الكبرى مثل بطولة العالم لألعاب القوى للإتحاد الدولي لألعاب القوى عام 2019 في الدوحة وكأس فيفا 2022.



وسيكون مجلس المعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال أساسيا لعملية بناء القدرات المعرفية التي تشمل زيارات ومقارنات الأطر القانونية والندوات الإعلامية وحلقات العمل لتحسين إدارة الأمن، التعاون بين الشرطة الدولية والحوار مع المشجعين . وتقدر الميزانية ب 600 ألف يورو.



وقعت الأمين العام المساعد لمجلس أوروبا، جابرييلا بتاني-دراجوني وممثل دولة قطر لدى مجلس أوروبا، الجنرال إبراهيم المهندي، الإتفاقية خلال الحفل الذي نظم في قصر أوروبا "باليه دو لوروب" في ستراسبورج.



إقتباس عن جابرييلا بتاني-دراجوني "الصكوك القانونية الحصرية لمجلس أوروبا هي أساسية لعالم الرياضة اليوم. ويسرنا أن الإجراءات التنظيمية لدينا والتي تعتبر ذات أهمية من قبل دولة قطر، تهدف لتوسيع مساحة قانونية مشتركة في هذا المجال.



وسيساعد هذا المشروع على تحسين إستدامة السلامة والخدمات في الأحداث الرياضية الكبرى" .



إقتباس عن الجنرال إبراهيم المهندي "سلامة جميع المشاركين في نهائيات كأس العالم في قطر ذات أهمية أساسية بالنسبة لنا. ومن خلال التعاون الوثيق مع مجلس أوروبا والدول الأعضاء فيها، واللجنة العليا للتسليم يمكن أن تعمل في نهج موحد للأمن والخدمات خلال البطولة ". الموضوع الهدف من هذه الإتفاقية هو ضمان أن تكون مباريات كرة القدم وغيرها من الأحداث الرياضية بيئة آمنة ومريحة للجميع من خلال تنفيذ نهج متكامل للأمن والخدمات خلال الأحداث الرياضية من قبل مجموعة من الجهات الفاعلة التي تعمل في شراكة بروح من التعاون.



أعتمدت الإتفاقية من قبل اللجنة الوزارية في مايو 2016 وفتح باب التوقيع عليها في 3 يوليو 2016. ووقع الاتفاق الجديد ثلاثين من الدول الأعضاء، ستة منهم صدقت الإتفاقية. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2017 (أنظر وضع التوقيعات والتصديقات) صورة:© Consiglio d'Europa​