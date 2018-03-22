هل يستطيع محمد صلاح والفراعنة مواجهة رونالدو وأبطال أوروبا

انسامد - 22 مارس / اذار - يلتقى المنتخب الوطنى المصري مع نظيره البرتغالى فى العاشرة إلا ربع مساء غدا الجمعة ، فى مدينة زيورخ السويسرية، ثم يلتقى الفراعنة المنتخب اليونانى يوم 27 مارس الجارى.



الموقع الرسمى للفيفا طرح تساؤلا قال فيه، "هل يستطيع المنتخب المصرى ومحمد صلاح مجاراة أبطال أوروبا وأفضل لاعب فى العالم كريستيانو رونالدو يوم الجمعة.



وذكر الموقع الرسمى للفيفا أن الأضواء ستكون مسلطة على النجم المصرى محمد صلاح بعد تألقه الكبيرة مع ليفربول وتصدره ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"، بالإضافة إلى قيادة الريدز إلى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.



وأضاف الموقع أن محمد صلاح لعب دوراً مهماً فى عودة الفراعنة إلى العرس العالمى بعد فترة طويلة من الغياب وتحديدا 28 عاما، وسيكون الاعتماد عليه بشكل كبير فى مونديال روسيا الصيف المقبل.



وكان اللاعب المصري قد فاجأالدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى ليفربول قادما من فريق روما الإيطالي في الصيف الماضي ،بعاصفة من الاهداف حيث سجل 36 هدفاً في جميع المسابقات حتى الآن.



و قد اكتمل توهج صلاح في مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي ، حيث سجل أربعة أهداف ضد فريق واتفورد ليصل مجموع اهدا فه في الدوري الإنكليزي الممتاز إلى 28 ، ليقود قائمة أفضل الهدافين في الدوري لا ينافسه في ذلك سوي كريستيانو رونالدو.



وقد سلط الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الضوء على استعدادات المنتخبات العربية المشاركة فى نهائيات النسخة المقبلة لكأس العالم التى تستضيفها روسيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبليين وهى "مصر، تونس، المغرب، السعودية".



