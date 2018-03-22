فريق «بحرين وان» يتصدر بطولة العالم للسيارات

انسامد - 22 مارس / اذار - تصدر فريق "بحرين ون" منافسات بطولة العالم للسيارات فئة برومود والتي تقام في ولاية فلوريدا الأمريكية، بعد فوز متسابق الفريق ريكي سميث بالمركز الأول في الجولة الأولى من البطولة التي تقام منافساتها حتى شهر أكتوبر القادم في الولايات المتحدة الأمريكية.



وخاض فريق "بحرين ون" استعدادات مكثفة في الأسابيع الأخيرة مع خوضه للتجارب في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أسبوع من إنطلاق بطولة العالم، حيث ينافس الفريق على اللقب العالمي بامتلاكه لأربعة سائقين من النخبة حول العالم وهم ريكي سميث بطل العالم لفئة برومود لعام 2015م وبطل موسم البحرين 2016/2017 فئة البرومود مع فريق "بحرين ون"، وخالد البلوشي بطل العام لفئة البرومود لعام 2011م، وستيفي جاكسون الحائز على عدة بطولات على المستوى العالمي، وجيفري باركر بطل العام لفئة توب سبورت مان لعام 2015م.



وقد أعرب المتسابق ريكي سميث عن سعادته البالغة بفوزه في الجولة الأولى من منافسات بطولة العالم التي تشهد تنافساً كبير من مختلف السائقين حول العالم، مؤكداً أن هذا الفوز تحقق نتيجة العمل المتواصل من السائقين والفنيين للوقوف على الجاهزية الكاملة للسيارات للمشاركة في البطولة، متمنياً كل التوفيق والنجاح له ولزملائه في فريق "بحرين ون" خلال الجولات القادمة.



ويتنافس سائقي فريق "بحرين ون" مع عدد كبير من أمهر السائقين حول العالم في منافسات البطولة التي تقام جميع جولاتها في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتأهل 36 سائقاً إلى المراحل المتقدمة والتي سيتم خلالها اختيار 16 سائقاً منهم يتنافسون على لقب بطولة العالم التي ستكون من نصيب سائق واحد في الجولة الأخيرة.



وتمتلك بطولة العالم شعبية جارفة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستقطب مئات الآلاف من المشجعين سنوياً إلى حلبة السباق للاستمتاع بمنافسات السيارات.



