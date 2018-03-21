بطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات تنطلق غداً

انسامد - 21 مارس / اذار - تنطلق اليوم الاربعاء بطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات بأسباير وتستمر حتى يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة قياسية من نجوم ونجمات اللعبة من المصنفين الأوائل..



كان بعض الوفود قد بدأ في الوصول مؤخراً وبدأ مباشرة في خوض تدريباته على صالة التدريب بأكاديمية أسباير، من بين هذه المنتخبات: نيوزيلاندا والصين واليابان وجنوب إفريقيا وأيرلندا، ولم يحصل لاعبو هذه الدول على راحة عقب وصولهم؛ حيث فضل الجهاز الفني لكل منهم خوض التدريبات على صالة أسباير ومن المتوقع أن تحظى البطولة بمستوى فني عالٍ بمشاركة المنتخبات المشاركة.



والمعروف أن عدد الدول المشاركة في منافسات النسخة الحادية عشرة يصل عددهم إلى 39 دولة في مشاركة قياسية غير مسبوقة، ويقيم جميع الوفود بفندق انتركونتيننتال ذا ستي المقر الرسمي لإقامة المشاركين. وسيخصص اليوم الأول من البطولة لإقامة التصفيات على مختلف الأجهزة بالنسبة للرجال والسيدات على حد سواء، في اليوم التالي تقام نهائيات 3 أجهزة للرجال وجهازان للسيدات والأمر نفسه سيتكرر في اليوم الأخير للبطولة، علماً بأن المنافسات ستقام على مستوى الفردي وفقط وليس على مستوى الفرق.



من ناحية أخرى يواصل اللاعب احمد نبيل واللاعبة جنا الكيكي لاعبا منتخبنا الوطني تدريباتهما اليومية تحت إشراف الجهاز الفني استعداداً للبطولة.



ويقوم أعضاء اللجنة المنظمة باتحاد الجمباز بجهد كبير للوصول إلى أعلى معدل من الجاهزية قبل انطلاق المنافسات لضمان تحقيق النجاح المأمول في هذه البطولة الكبيرة التي سيحضرها العديد من مسؤولي الجمباز على مستوى العالم وهناك ثقة كبيرة من جانب الاتحاد الدولي للجمباز في الاتحاد القطري بدليل إسناد تنظيم البطولة العالمية للمرة الحادية عشرة على التوالي .



أكد علي الهتمي، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للجمباز، أن الجميع ينتظر انطلاق البطولة رسمياً غداً وقال: جاهزون لانطلاق العالمية؛ حيث إن اللجنة المنظمة انتهت من جميع الترتيبات الخاصة بالبطولة والجميع يترقب لحظة انطلاق البطولة.



وأشار الهتمي إلى أن الاتحاد حرص على توفير جميع الأشياء الخاصة بالتنظيم من حيث صالة اللعب الرئيسية والاطمئنان على الأجهزة، لاسيما أن البطولة تقام في الأجهزة الستة ومن ثم لابد من التأكد من جاهزية تلك الأجهزة وأيضاً صالات التدريبات التي سوف يؤدي عليها المشاركون تدريباتهم قبل الانطلاقة الرسمية، وهناك جهد كبير يبذله الجميع في اللجان العاملة في البطولة من أجل أن يكون التنظيم على أعلى مستوى.



