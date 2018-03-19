الايطالي دوفيتسيوزو يحصد لقب سباق قطر للدراجات النارية

انسامد - 19 مارس / اذار - افتتح الايطالي اندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي)، وصيف بطل العام الماضي، الموسم الجديد بفوز أول في فئة "موتو جي بي" بتتويجه في جائزة قطر الكبرى، المرحلة الاولى من بطولة العالم للدراجات النارية على حلبة لوسيل.



وحل دوفيتسيوزو أمام سائق هوندا الاسباني مارك ماركيز، بطل العام الماضي، وجاء سائق ياماها الايطالي المخضرم فالنتينو (39 عاماً) الساعي الى لقب عاشر في مختلف الفئات، في المركز الثالث بعد ان انطلق من المركز الثامن.



وانطلق الفرنسي يوهان زاركو (ياماها) من المركز الاول، وظل في الصدارة حتى قبل 5 لفات من النهاية، ولم يستطع إحراز أفضل من المركز الثامن.



وأعرب دوفيتسيوزو الذي انطلق من المركز الخامس، عن سعادته في نهاية أسبوع وسباق "رائعين"، وقال: "بعد ان حققت المركز الثاني ثلاث مرات هنا (في المواسم الثلاثة السابقة)، قلت لنفسي يجب ان افوز في النهاية".



بدوره، أعرب ماركيز عن "سروره لخسارته فقط 5 نقاط" خلف منافسه المفترض على اللقب "على واحدة من الحلبات الصعبة جداً بالنسبة إليه" ولدراجة هوندا وملائمة بالنسبة الى دوكاتي.



وعانى الاسباني خورخي لورنزو، أحد المرشحين للمنافسة، في السباق الاول بعد سقوطه قبل 10 لفات من خط النهاية، واكتفى بالمركز العاشر.



