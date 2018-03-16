أرسنال يقرر تجديد عقد محمد النني

انسامد - 16 مارس / اذار - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة نادي أرسنال في تجديد عقد المصري محمد النني، لاعب وسط الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع "الجانرز" في الفترة الأخيرة، حسبما ذكر موقع العين الاماراتي.



وشارك النني في تأهل أرسنال للدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، بعد الفوز على ميلان، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الإمارات"، مساء الخميس، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي البطولة الأوروبية. ووفقاً لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن إدارة أرسنال قررت تجديد عقد محمد النني، بعد أن كان معروضا للبيع منذ 7 أشهر؛ لسوء مستواه الفني، في الموسم الماضي، لكنه سرعان ما عاد لمستواه المعهود.



وأوضحت الصحيفة أن رحيل فرانسيس كوكلين في الانتقالات الشتوية الماضية إلى فالنسيا الإسباني، مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، ضاعف فرص بقاء النني بصفوف الفريق اللندني، لتدعيم الخط الخلفي.



جدير بالذكر أن النني انضم إلى أرسنال في صيف 2016، قادما من بازل السويسري، مقابل 11.25 مليون يورو، وينتهي عقده الحالي في 2020.



