ابوظبي ..الألعاب الإقليمية 2018

انسامد - 14 مارس / اذار - تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، افتتح المجلس الوطني للإعلام بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص بأبوظبي الجلسة التعريفية عن الأولمبياد الخاص لذوي الهمم تتضمن شرح لأهم تفاصيل الحدث الرياضي والإنساني الأكبر في المنطقة.



تناولت الجلسة أبرز المحاور التعريفية والبرامج والأنشطة والفعاليات المصاحبة لدورة الألعاب الإقليمية والعالمية للأولمبياد الخاص، وتبعها صورة تذكارية للفرق الإماراتية المشاركة في دورة الألعاب الإقليمية مع معالي شما المزروعي وأعضاء من اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص.



حدثان مهمان قادمان إلى أبوظبي ..الأول سيكون الأولمبياد الخاص الألعاب الإقليمية التاسعة أبوظبي 2018؛ وسيتنافس في هذا الحدث رياضيون من أصحاب الهمم )ذوي التحديات الذهنية( من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعض الدول المشاركة الأخرى. والأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، سيشهد أيضا رياضيين من أصحاب الهمم؛ ولكن على نطاق أوسع ومن مختلف بقاع العالم، ليتنافسوا هم أيضا في العديد من الرياضات الأولمبية. قد يكون هذان الحدثان منفصلين، إلا أنهما متصلنان إتصالا وثيقا.



سيتم تنظيم الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 14 إلى 23 مارس 2018 في أبوظبي، مع إقامة الفعاليات في معظم المواقع والمنشآت التي ستستخدم خلال الألعاب العالمية 2019. وهذه هي النسخة التاسعة من الألعاب الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي المنطقة الوحيدة للأولمبياد الخاص التي تمتلك تاريخًا في استضافة الألعاب الإقليمية لرياضييها وبرامجها الوطنية.



سيتم تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج غير التنافسية خلال الألعاب الإقليمية، وتشمل: برنامج الرياضيين الأصحاء - فحوصات واستشارات طبية مجانية للرياضيين وأعضاء الفرق منتدى العائلة - سلسلة من النقاشات وجلسات الدعم لعائلات رياضيي الأولمبياد الخاص قمة الشباب - تمثّل فرصة للشباب - بمن فيهم الرياضيين والمشاركين الموحدين والشباب الراغبين بمعرفة المزيد عن حركة الأولمبياد الخاص وقيمة الإدماج المجتمعي - للقاء ومناقشة كيفية الترويج لمهمة الأولمبياد الخاص في مجتمعاتهم.



ويعنى الأولمبياد الخاص بفئة الإعاقة الذهنية التي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي ذوي الإعاقة في العالم، حيث تشتمل الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص على حزمة من البرامج المصاحبة، بالإضافة إلى المسابقات الرياضية.



وتستمر فعاليات هذا الحدث العالمي لأكثر من 15 يوما، بمشاركة 7 آلاف لاعب ولاعبة و2500 مدرب وإداري من أكثر من 180 دولة يتنافسون في 23 لعبة، وأكثر من 8 آلاف من الأسر وضيوف الشرف وكبار الشخصيات، كما يشارك فيها أكثر من 30 ألف متطوع في كافة المجالات.



وتقام الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص مرة كل عامين، على أن تكون صيفية في نسخة وشتوية في النسخة التالية.



كما أبدى إعجابه بمستوى الوعي العام والنظرة الإيجابية لذوي الإعاقة من خلال خطط إدماجهم في المجتمع، وحصولهم على كافة حقوقهم في المجالات كافة، مما يعزز من نجاح استضافة أبوظبي لهذه التظاهرة العالمية المرتقبة.



كما يقام على هامش الألعاب العالمية الصيفية مؤتمر القيادات الرياضية للاعبين من أجل تأهيلهم حتى يكونوا متحدثين رسميين.



وانطلقت حركة الأولمبياد الخاص الدولي في مطلع الستينيات، وأسستها السيدة الراحلة يونيس كندي، فيما أقيمت أول ألعاب عالمية صيفية بمدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1968 بمشاركة الآلاف من اللاعبين من ذوي الإعاقة الذهنية.



واستضافت لوس أنجلوس النسخة الماضية للألعاب العالمية الصيفية عام 2015، أما النسخة الشتوية المقبلة فتقام عام 2017 في مدينة غراتس النمساوية.



