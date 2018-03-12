اولمبياد 2026/ بلدية تورينو تقترح نموذجا "ثوريا" لاستضافتها

انسامد /12 مارس/ اذار " نعتزم اقتراح نموذجا "ثوريا" يكون قدوة لمن يأتي بعدنا" بهذه الكلمات اعربت عمدة مدينة تورينو، كيارا ابيندينو Chiara Appendino (حركة 5 نجوم) عن اهتمام بلديتها بالترشح لاستضافة الاولمبياد الشتوية في عام 2026 مضيفة ان مدينة تورينو تستعد لتقديم الترشح لاستضافة الحدث الرياضي الهام. واوضحت عمدة المدينة ان برنامجها الثوري ينص على "صفر" مصروفات بالنسبة للهيئات العمومية التابعة للمدينة، واسترجاع واعادة استعمال المنشآت الرياضية والمباني العقارية السكنية والمرافق الموجودة مسبقا، مشددة على عنصر الاستدامة على كافة الاصعدة: البيئة، حركة المرور، الطاقة، العمل، ومراقبة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الخاصة بمشروعية المشاريع التي ستنفذ استعدادا للحدث. واختتمت ابيندينو قائلة ان ما سبق هو بعض من النقاط التي نعتزم، عبر تنفيذها، التاكيد على وجود افكار جديدة ومغايرة لامكانية استضافة الاولمبياد. وفي نفس السياق، اشاد حاكم اقليم بييمونته، سيرجو كيامبارينو Sergio Chiamparino ، (الحزب الديمقراطي)، بالقرار الذي اتخذته عمدة مدينة تورينو قائلا:" اذا اعادت حركة 5 نجوم النظر في مسألة استضافة الاولمبياد، ملمحا الى رفض عمدة مدينة روما فيرجينيا راجي Virginia Raggiوهي الاخرى تنضم الى حركة 5 نجوم التي رفضت تقديم ترشح العاصمة روما لاستضافة الاولمبياد في عام 2024 ، فان الامر الاخير يعد ايجابيا وهو يتماشى مع افكاري بهذا الصدد. واضاف انه حقق نتائج ايجابية من خلال التعاون مع عمدة تورينو في انقاذ صالون الكتاب الذي كانت نسخته الاخير الافضل على الاطلاق.



