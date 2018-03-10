بي بي سي : بلاتر يؤيد تنظيم المغرب لمونديال 2026

أنسامد - 10 مارس / آذار - يعتقد رئيس الفيفا السابق سيب بلاتر أن على المغرب تنظيم كأس العالم لعام 2026 بسبب التحديات اللوجستية التي واجهها العرض المشترك من كندا / المكسيك / الولايات المتحدة، وفقا ل" بي بي سي" .



وقال بلاتر للصحفيين هذا الأسبوع إن العروض المشتركة "كابوس".



وقال بلاتر (82 عاما) "إذا كان المغرب قادراً على تنظيم كأس العالم هذه مع 48 فريقًا ، فيجب اختياره".



وقال: "بعد نهائيات كأس العالم 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية ، استنتجنا أن التعاون كان كابوساً".



"لقد قررنا أنه طالما كان لدينا ترشيح واحد ، فسيكون ذلك متميزًا".



لم تكن هناك بطولة كأس العالم التي شاركت في استضافتها منذ ذلك الحين ، مع انطلاق كل من ألمانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل في 2006 و 2010 و 2014 على التوالي.



بموجب الخطط المقترحة للعرض الثلاثي ، ستستضيف الولايات المتحدة 60 من 80 مباراة ، وتستضيف كل من كندا والمكسيك 10 مباريات لكل منهما.



ستنظم الولايات المتحدة جميع مباريات الدور ربع النهائي من الدور ربع النهائي.



من ناحية أخرى ، من المقرر أن يركز المغرب على طابعه المدمج ومسافات السفر الصغيرة عندما يسلم كتاب العرض الرسمي في وقت لاحق من هذا الشهر.



يتعين على كل من المغرب والولايات المتحدة / كندا / المكسيك تقديم كتب عرض كأس العالم لعام 2026 بحلول 16 مارس.



وستكون نهائيات كأس العالم 2026 أول بطولة تضم 48 فريقاً ، أي أكثر من 16 منتخباً سيخوضون بطولة هذا العام في روسيا وحدث 2022 في قطر.



تقدم الدولة الواقعة في شمال أفريقيا محاولة خامسة لاستضافة كأس العالم ، بعد أن فشلت في تسجيل طبعات 1994 و 1998 و 2006 و 2010.



وبما أن أيا من الدول المرشحة لا يحق له التصويت ، فإن المغرب سيحتاج للفوز بـ 104 صوت عندما يصدر القرار بشأن من سيستضيف نهائيات 2026 في روسيا يوم 13 يونيو.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلن العرض المشترك بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة عن إعادة تنظيم لقيادته ، مؤكداً على التنوع حيث يسعى قادته إلى اجتذاب الناخبين.



وسيقوم زعماء الاتحادات الأمريكية والكندية والمكسيكية الآن بدور الرؤساء المشاركين للعرض ، ليحل محل رئيس الاتحاد الأمريكي السابق لكرة القدم سونيل غولاتي ، الذي سيتنحى عن منصبه.



قال "يونايتد 2026" أن التغييرات تعكس "الوحدة" على أعلى المستويات في العرض المشترك ، في حين رأى البعض التغيير في القيادة كخطوة إستراتيجية لتحويل مفهوم العرض على أنه مشروع مدفوع إلى حد كبير من قبل الأمريكيين.



كان بلاتر ، الذي قاد الفيفا لمدة 17 سنة قبل منعه من الانتهاكات الأخلاقية (التي يخوضها) في عام 2015 ، شخصية مركزية في تنظيم نظام التناوب الذي استغرق نهائيات كأس العالم إلى أفريقيا للمرة الأولى في عام 2010.



انتهت فترة حكمه الواسعة عندما تم منعه من الانتهاكات الأخلاقية وسط أكبر فضيحة فساد شهدتها هيئة كرة القدم العالمية على الإطلاق.



ولا يزال السويسري يأمل في أن تعيد لجنة الأخلاقيات في الفيفا النظر في قضيته ورفع حظره لمدة ستة أعوام عن هذه الرياضة.



وكان بلاتير قد عبر عن دعمه ومساندته لملف المغرب لتنظيم مونديال 2026، حيث كتب الشهر الماضي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من المنطقي أن يكون المغرب هو المستضيف لنسخة 2026".



وأضاف:"الفيفا رفضت التنظيم المشترك لمسابقة كأس العالم بعد نسخة 2002 التي نظمت بالتشارك بين كوريا الجنوبية واليابان.



واختتم تغريدته قائلا: "حان الوقت لإفريقيا لتنظيم كأس العالم من جديد".



