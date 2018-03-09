تقرير: محرز اتفق مع روما على الانتقال إليه الصيف المقبل

أنسامد - 9 مارس /آذار - قالت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية إن النجم الجزائري رياض محرز اتفق مع فريق روما على الانضمام إليه في الصيف المقبل.



ووفقا لموقع في الجول الرياضي، أشارت الصحيفة إلى أن المبلغ الذي سيطلبه ليستر سيتي من أجل التخلي عن اللاعب قد يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني.



ولا يريد صاحب الـ27 عاما الاستمرار مع فريق الثعالب وكان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي.



وينتظر محرز موافقة مسؤولي ليستر من أجل إتمام الصفقة.



وشارك محرز في 31 مباراة مع ليستر هذا الموسم وسجل 10 أهداف وصنع 10.



وكان محرز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015-2016 حين قاد ليستر للقب البطولة في معجزة حقيقية.



