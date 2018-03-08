سلمان آل خليفة: استضافة الأردن «آسيا للسيدات» حدث تاريخي

أنسامد - 8 مارس /آذار - أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن كأس آسيا للسيدات هذا العام في الأردن تعتبر مناسبة تاريخية لجميع مشجعي ومحبي كرة القدم: «نحن فخورون باستقبال هذا الحدث للمرة الأولى في غرب القارة الآسيوية وتحديداً في الأردن التي ستجمع بين الشرق والغرب من أستراليا إلى الأردن، وستستمتع الجماهير بتسجيل لحظات تاريخية لكرة القدم لا ينبغي تفويتها».



فيما قال الأمير علي بن الحسين بالنيابة عن أسرة كرة القدم الاردنية: «يسعدني أن أرحب بجميع الفرق المشاركة وأؤكد أننا عازمون على تنظيم بطولة تجمع أفضل الفرق في قارة آسيا لأول مرة بالتاريخ في منطقة الشرق الأوسط بأعلى المستويات التنظيمية».



وكانت يوم أول أمس قد بدأت الحملة الرسمية لبيع التذاكر المخصصة لبطولة كأس آسيا للسيدات - 2018 في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن المقرر أن تتنافس مجموعة من كبار لاعبات كرة القدم في قارة آسيا للحصول على كأس آسيا للسيدات وذلك في خلال الفترة من 6 إلى 20 نيسان (ابريل) المقبل، وتمثل الفرق الثمانية المتنافسة مجموعة من أبرز دول القارة الآسيوية في كرة القدم: الصين واليابان وكوريا الجنوبية والفيليبين وتايلاند وفيتنام وأستراليا إلى جانب الأردن البلد العربي الوحيد، وستقطع هذه الفرق مسافة كبيرة للمشاركة في البطولة التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان، والتي ستبدأ يوم الجمعة الموافق 6 أبريل، علماً بأن المباراة النهائية ستقام في 20 أبريل الساعة الثامنة بتوقيت الأردن.



