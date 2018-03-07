انضمام حسين الشحات للمنتخب المصري استعدادا لكاس العالم

انسامد - 7 مارس / اذار - اعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري عن اختيار هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر لـ17 لاعبا محترفا للانضمام إلى معسكر شهر مارس المقبل. ويقيم منتخب مصر معسكرا استعدادايا لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا في الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري.



استقر هيكتور كوبر على استدعاء حسين الشحات نجم العين الإمارتي بعد الأداء الرائع الذي يقدمه في الفترة الأخيرة، فيما اقترب عمرو جمال مهاجم بيدفيست وتس الجنوب إفريقي من الخروج عن القائمة بسبب عدم مشاركته تماما في الفترة الأخيرة مع فريقه. وضمت القائمة المعلنة كذلك عمر جابر لاعب لوس أنجلوس الأمريكي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الرائد السعودي ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي وسام مرسي لاعب ويجان. ولم يتواجد عمرو جمال لاعب بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي ضمن القائمة بسبب عدم مشاركته تماما في الفترة الأخيرة مع فريقه.



وشهدت القائمة تواجد خماسي المنتخب المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز وهم محمد صلاح نجم ليفربول وأحمد حجازي وعلي جبر مدافعي وست بروميتش ألبيون ورمضان صبحي جناح ستوك سيتي وأخيرا محمد النني لاعب وسط أرسنال.



ويواجه منتخب مصر خلال المعسكر نظيره البرتغالي يوم 23 مارس واليوناني يوم 27 من نفس الشهر.



وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2018 بروسيا بعد غياب 28 عاما، ويلعب ضمن المجموعة الأولى في البطولة التي تضم روسيا وأوروجواي والسعودية.



