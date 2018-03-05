صلاح يعزز رقمه الأوروبي.. ويقترب من توريس وفاولر

انسامد - 5 مارس / اذار - حقق المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، رقماً جديداً بعد تسجيله هدفاً في فوز فريقه على نيوكاسل بثنائية دون رد ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ووفقا لموقع العين الاماراتي، أصبح صلاح أول لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى الأوروبية (إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا) يسجل في 26 مباراة مختلفة هذا الموسم بكل البطولات.



ولا يقترب من صلاح سوى الأورجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الذي سجل في 24 مباراة، والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الذي أحرز في 23 لقاء.



فضلاً عن ذلك، وصل صلاح إلى هدفه رقم 32 في كل المسابقات هذا الموسم مع ليفربول، ليتخطى رقم لويس سواريز الذي سجل 31 هدفاً لـ"الريدز" في موسم 2013-2014. ويحتاج صلاح لهدف آخر لمعادلة رقم الإسباني فرناندو توريس الذي أحرز 33 هدفاً في كل البطولات موسم 2007-2008، ويقف على بعد 4 أهداف فقط من معادلة الرقم التاريخي للإنجليزي روبي فاولر صاحب الـ36 هدفاً مع ليفربول في موسم 1995-1996.



