انطلاق المهرجان التاسع للهجن العربية بمصر

انسامد - اول مارس / اذار - انطلقت بمحافظة الشرقية اليوم /الخميس/ فعاليات المهرجان التاسع للهجن العربية، الذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، تحت رعاية وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ووزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز ومحافظ الشرقية اللواء خالد سعيد.



وقال محافظ الشرقية إنه يشارك في المهرجان 300 من الهجن الأصيلة المملوكة للقبائل العربية بمحافظات مصر وعدد كبير من أعضاء نوادي الهجن من دول السعودية والأردن والكويت وليبيا وتونس، مشيرا إلى أن السباق مقام على مساحة 50 فدانا بطريق (بلبيس- العاشر من رمضان) بعد توقف دام 8 أعوام بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.



وأوضح أن السباق سيجرى على 8 أشواط بين الهجن المشاركة، وتقوم لجنة من الاتحاد المصري للهجن ومن ذوي الخبرة باختيار الفائزين في كل شوط ومنحهم جوائز مادية وعينية متمثلة في أوسكار ودروع وميداليات المحافظة، لافتا إلى أن فرقة الشرقية للفنون الشعبية تشارك في المهرجان بتقديم عروض راقصة تعكس التراث الشرقاوي.



