تكريم رونالدو وصلاح في ودية مصر و البرتغال في سويسرا

انسامد - اول مارس / اذار - أكد محمود حسام، ممثل الشركة الراعية لمعسكر المنتخب الوطني في سويسرا، أنه من المقرر أن يتم تكريم محمد صلاح، نجم هجوم فريق ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم فريق ريـال مدريد الإسباني، خلال الودية التي تجمع بين المنتخب الوطني ونظيره البرتغالي، 23 مارس المقبل. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني، خلال معسكر سويسرا، مباراتين وديتين، الأولى أمام البرتغال في 23 مارس المقبل، والثانية أمام اليونان، بعدها لأربعة أيام.



وأشار «حسام»، في تصريحات صحفية، إلى أنه من المقرر أن يتم تكريم «صلاح» في مباراة البرتغال، وذلك على خلفية حصوله على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وتألقه الكبير مع نادي ليفربول الإنجليزي، خلال الموسم الجاري.



وشارك «صلاح» في 37 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الجاري مع ليفربول حتى الأن، سجل خلالهم 31 هدف وصنع 11 أخريين لزملاءه.



وأشار ممثل الشركة الراعية لمعسكر المنتخب إلى أنه من المقرر أن يتم تكريم «رونالدو» كذلك، على خلفية حصوله على لقب أفضل لاعب في البرتغال، 19 مارس المقبل، أي قبل المباراة بأربعة أيام، إضافة لاحتكاره لمعظم الجوائز الفردية في الموسم المنصرم.



