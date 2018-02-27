لإسباني فالفيردي يتوج بلقب النسخة الرابعة من طواف ابوظبي

انسامد - 27 فبراير / شباط / - احرزالاسباني اليخاندرو فالفيردي دراج فريق موفيستار لقب النسخة الرابعة من طواف ابوظبي الدولي للدراجات الهوائية بعد فوزه بالمركز الاول في المرحلة الخامسة الاخيرة الجبلية الصعبة.



وقطع الدراج المخضرم (37 عاما) مسافة المرحلة البالغة 199 كلم والتي تخللها الصعود الى جبل حفيت في العين بزمن اربع ساعات و38 دقيقة و47 ثانية، متفوقا بفارق السرعة النهائية على الكولومبي ميغل انخل لوبيز (استانا)، و15 ثانية عن الفرنسي جوليان الافيليب (كويك سايب) الثالث.



وسمح الفوز لفالفيردي الذي بدأ المرحلة وهو في المركز الثامن للترتيب العام، نيل اللقب، وأصبح رابع بطل لطواف ابوظبي بعد الكولومبي ستيبان شافيز في 2015، والاستوني تانيل كانغيرت (2016) والبرتغالي روي كوستا (2017).



وقطع فالفيردي المسافة الاجمالية للطواف البالغة 687 كلم في 16 ساعة وثانية واحدة، وبفارق 17 ثانية عن الهولندي ويلكو كيلدرمان(صن ويب) و29 ثانية عن ميغل انخل لوبيز.



ويعد الفوز في ابوظبي افضل عودة لفالفيردي في عام 2018 بعد تعرضه لحادث تصادم في طواف فرنسا الدولي في تموز/يوليو 2017 ادى لكسر في العظم المتحرك في راس الركبة، وفي عظمة الكاحل، مما ادى لغيابه حتى نهاية الموسم.



وقال فالفيردي بعد تتويجه: "كان سباقا صعبا بوجود الرياح القوية التي هبت منذ الصباح، فريقي ساعدني بشكل كبير من اجل الوصول الى خط النهاية في المركز الاول، كان السباق ككل رائعا والمنافسة صعبة جدا منذ المرحلة الاولى".



- ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة الخامسة: 1- الاسباني اليخاندرو فالفيردي ( موفيستار) 4.38:47 ساعة 2- الكولومبي ميغيل انخيل لوبيز( استانا) التوقيته عينه 3- الفرنسي جوليان الافيليب(كويك سايب) بفارق 0.15 ث 4- البولندي رافال مايكا(بورا هانزغروهي) بفارق 0.15 ث 5- الهولندي ويلكو كيلدرمان(صن ويب) بفارف 15 ث