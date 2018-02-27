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ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الفرعون محمد صلاح
    انسامد - 27 فبراير / شباط - أشارت تقارير إعلامية من إسبانيا، إلى رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح، في صفقة تبادلية مع نادي ليفربول الإنجليزي.

    وأوضح موقع "الدون بالون" أن الفريق الملكي يخطط للتخلص من الويلزي غاريث بيل، من خلال إبرام صفقة تبادلية مع النادي الإنجليزي، بالحصول على محمد صلاح، ومنح "الريدز" خدمات النفاثة الويلزية.

    وذكرت التقارير أن قيمة التعاقد مع "الفرعون الصغير" قد تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني، مما سيضطر الريال إلى دفع مقابل مالي إلى ليفربول، بالإضافة إلى منحه خدمات بيل، وفقا لموقع "سبورت 360".

    ويحتل صلاح المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 23 هدفا، خلف الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام
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