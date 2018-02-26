محمد صلاح: أحلم بالفوز بالدوري الإنجليزي مع ليفربول

انسامد 26 فبراير/ شباط - قال محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، إنه يحلم بالفوز مع فريقه بالدوري الإنجليزي وأن يقدم "شيئا استثنائيا" في دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما ذكر موقع بي بي سي عربي.



وقال نجم منتخب مصر البالغ من العمر 25 سنة: "جئت إلى هنا لحصد الألقاب".



وقال نجم ليفربول: "أقول لجماهيرنا إني أعمل بكل طاقتي لأحقق شيئا للنادي"، وأضاف: مر وقت طويل منذ حصل النادي على اللقب، وأحلم بأن أحصل على الدوري الإنجليزي، لكن حلمي هو أن أحصل عليه مع هذا النادي".



وأضاف أنه "من السهل أن تلعب بهذا المستوى الجيد. وإذا ألقيت نظرة على ما أنا فيه الآن وما كنت عليه منذ خمس سنوات، فسوف تكتشف أن كل شيء تغير على المستوى العقلي والبدني.



وأشار إلى أنه مستمر في تطوير نفسه يوميا وأنه يحب أن يضع نفسه تحت ضغط ليتحسن مستواه.



وقال: "لقد وهبت حياتي لكرة القدم، لا أفكر في سواها،. إنها الشيء الوحيد في عقلي طوال الوقت."