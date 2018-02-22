كأس العالم فيفا من كوكاكولا يحل ضيفاً على مصر ضمن جولة عالمي

أنسامد - القاهرة، في 21 فبراير /شباط/ - يصل كأس العالم فيفا لكرة القدم إلى القاهرة ضمن جولته الرابعه من كوكاكولا، يومى 15 و 16 مارس. تقام احتفاليات هذه الزيارة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية وتهدف إلى إتاحة الفرصة لمشجعي كرة القدم المصريين لمشاهدة الكأس الذي يعد أكبر جائزة في بطولات كرة القدم في العالم، وكذلك للاحتفال بتأهل مصر لبطولة كأس العالم فيفا لكرة القدم بعد غياب دام 28 عاماً عن الساحة الكروية العالمية.

ستقوم شركة "كوكاكولا" بالتعاون مع "فيفا" بجولة شاملة لكأس العالم، إذ سيتم زيارة 91 مدينة و51 بلدًا في ست قارات بهدف منح الملايين في أنحاء العالم فرصة الاستعداد لأكبر بطولة عالمية ينتظرها الجميع بشوق وهي بطولة كأس العالم فيفا لكرة القدم 2018. ومن خلال إقامة هذه الجولة العالمية، تدعو كوكاكولا والفيفا جميع المشجعين للحصول على نظرة عن قرب على الكأس الأصلي الذي ستقدمه الفيفا للبلد الذي سيفوز بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم. وبالنسبة لآلاف المشجعين، ستكون هذه فرصة فريده لمشاهدة هذا الكأس الذي يعتبر رمزاً مهماً في كرة القدم.

وبهذه المناسبة قال جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا:" في عالم الرياضة ليس هناك رمز أقوى من كأس العالم فيفا لكرة القدم. فالكل يدرك أهمية هذا الكأس في توحيد الناس. ونحن سعداء للغاية لشراكتنا مع كوكاكولا مرة أخرى لإتاحة الفرصة لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم لمشاهدة الكأس".

وقد انطلقت جولة كأس العالم FIFA مع كوكا كولا في سبتمبر 2017 في روسيا، وسيزور الكأس أكثر من 50 بلداً في ست قارات ويقطع مسافة 126,000 كيلومتر خلال تسعة أشهر حتى موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي ستجري في روسيا. وفي داخل روسيا ستشمل جولة كأس العالم FIFA مع كوكا كولا 25 مدينة في أطول جولة في البلد المضيف في التاريخ، بحيث ستتاح الفرصة لواحد من بين كل ثلاثة مواطنين روس لمشاهدة كأس العالم. وسيحل الكأس ضيفاً على مصر قادماً من ساحل العاج، وسيغادرها إلى نابولي في إيطاليا للقيام بجولة أوروبية سريعة قبل أن يقطع آلاف الأميال ليحط في الارجنتين.

وتعليقاً على ذلك قال معالي وزير الشباب والرياضة المصري المهندس/ خالد عبد العزيز "نحن فخورون بزيارة كأس العالم الى مصر هذا العام، وخاصة بعد تأهل فريقنا الوطني للبطولة التي ستجري هذا العام في روسيا. و نحن نؤكد دعمنا الكامل لهذا الاحتفال الوطني الذي يبرز قدرة المصريين على التحدي والتوحد والوصول إلى العظمة بتمكنها من التأهل للعب في بطولة العالم. لقد تمكن الفريق الوطني لكرة القدم أن يشعل حماسة المصريين بتحقيق حلم طال انتظاره 28 عاما ، و نتطلع لمشاهدة الفريق يبذل أقصى جهوده خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم".

و بدوره قال السيد/ كريم صلاح الدين، المدير العام لكوكاكولا فى مصر: "لقد تمكنت مصر أخيراً من التأهل لبطولة كأس العالم بعد انتظار دام 28 عاماً. عندما يتحد المصريون فإنهم يصنعون التاريخ. وسيشهد عام 2018 وحده المصريين ووقوفهم جنباً إلى جنب في بطولة كأس العالم فيفا لكرة القدم. ولذلك فقد حرصت كوكاكولا على أن تكون مصر محطة ضمن جولة كأس العالم ليحتفل به المصريين الذين لن تتاح لهم الفرصة للسفر إلى روسيا لمشاهدة الفريق القومي أثناء المنافسة على اللقب".

وأضاف: "على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها الكأس مصر، إلا أن تأهل الفريق القومي لنهائيات كأس العالم سيعطي الزيارة طابعا مختلفا. حيث سيستعد المصريون للإستمتاع بلعبة كرة القدم من خلال مشاهدة أهم رموز النصر فيها وهو الكأس. دعونا نحتقل بهذه المناسبة التي تبعث على السعادة ونستعد سويا بكأس العالم FIFA 2018".

جدير بالذكر أن كوكا كولا ستنظم العديد من الأنشطة على هامش الزيارة التي ستجري خلال يومي 15 و 16 مارس احتفالا بزيارة الكأس لمصر. حيث ستتاح الفرصة للمصريين والشباب، والأطفال لمشاهدة الكأس الأكثر شهرة في العالم. وسيرافق تلك الفعاليات تغطية إعلامية شاملة حتى يتمكن جميع عشاق كرة القدم في مصر من الإنضمام لهذه الإحتفالية.



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تجدر الإشارة إلى أن شراكة كوكاكولا وفيفا بدأت منذ عام 1974، وأصبحت كوكاكولا الراعي الرسمي لكأس العالم منذ عام 1978. ومنذ عام 1950 تملأ إعلانات كوكا كولا استادات كأس العالم لتصبح كوكاكولا داعماً مستديماً لكرة القدم على جميع المستويات. وتعتبر هذه الجولة الرابعة التي تتعاون فيها كوكاكولا مع الفيفا.