رئيس الاتحاد الجزائري يدعم ترشح المغرب 2026

انسامد - 21 فبراير / شباط - أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، دعمه للمملكة المغربية في سباقها مع الملف الثلاثي "أمريكا وكندا والمكسيك" للفوز بحق استضافة كأس العالم 2026.



وحضر رئيس الاتحاد الجزائري إلى المغرب للمشاركة في الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، مع استغلاله للفرصة للإعراب عن دعمه "اللا مشروط" للمملكة.



وقال زطشي للإعلام الجزائري من قلب الدار البيضاء: "إذا كان المغرب يحتاج لدعم الجزائر، فنحن سنسانده. تنظيم المونديال في المغرب سيكون شرفاً للكرة الأفريقية" نقلت قناة "النهار" الجزائرية تصريحات رحّب خلالها رئيس الاتحاد الجزائري بفكرة "التنظيم المشترك" مع المغرب لبعض التظاهرات الرياضية في المستقبل القريب.



ومن جهته، ردّ وزير الشباب والرياضة الجزائري، الهادي ولد علي، على تصريحات رئيس الاتحاد الجزائري، زطشي، مؤكداً: "لا يحق لأي مسؤول مهما كانت صفته أو منصبه، أن يخوض في هذا الموضوع"، كما شدّد في نفس الوقت على أن قرار تنظيم المونديال هو بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وحده.



