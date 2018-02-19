الدراج الكولومبي ميجول أنجيل لوبيز يخطف لقب المرحلة الخامس

انسامد - 19 فبراير - خطف الدراج الكولومبي /ميجول أنجيل لوبيز مورنو/ من فريق استانا برو الكازاخستاني لقب المرحلة الخامسة من طواف عمان 2018، كما توج بالقميص الأبيض كأفضل المتسابقين الشباب، فيما فاز الكازاخستاني /الكسي لوتسنيكو/ من فريق استانا برو الكازاخستاني بالقميص الأحمر، فيما اكتفى الدراج البلجيكي / جريج فان افرمنت / من فريق بي أم سي الأمريكي بنيل القميص الأخضر للمرة الثالثة ، وحافظ الفرنسي /لويك شوتوه/ من فريق كوفوديس الفرنسي على القميص البني للدراج الشرس في هذه المرحلة وللمرة الرابعة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الانباء العمانية.



وكان خالد بن علي بن أشرف الزدجالي رئيس دائرة الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية /اريدو/ قد أعطى إشارة بدء انطلاق المرحلة الخامسة من طواف عمان 2018 من أمام بوابة ولاية سمائل بمحافظة الداخلية، بحضور عدد من الجماهير والمتابعين من محبي الطواف، وانطلق بعدها الدراجون لمسافة 152 كيلومترا باتجاه طريق نزوى مرورا بتقاطع وادي محرم ومخرج وادي سقط وطريق ازكي وسناو والعليا والوشل ومقزح وسيما والشباك والاتجاه بعد ذلك يمينا إلى إزكي ثم نزوى وبركة الموز والاتجاه يمينا إلى طريق الجبل الأخضر حيث ستكون النهاية بعد مركز الشرطة ولمسافة 6 كيلومترات.



وأمام بيت الرديدة قام المهندس خلفان بن صالح الناعبي عضو مجلس الدولة بتتويج الفائزين بجوائز السباق وبقمصان المرحلة، والتي تتكون من 4 ألوان مختلفة من القمصان، وخلال حفل التتويج قدمت فرقة من الفنون التقليدية لوحات من الفنون الشعبية العمانية ترحيبا بالضيوف واحتفاء بالمتوجين في المرحلة.



وأكد المهندس خلفان بن صالح الناعبي عضو مجلس الدولة على أهمية طواف عمان في الساحة الرياضية العالمية، نظرا لما تتمتع به السلطنة من تضاريس متنوعة ومناطق سياحية يستفيد منها القطاع الخاص في الترويج للسياحة العمانية، مؤكدا على أن اختيار بركة الموز والجبل الأخضر بمحافظة الداخلية ضمن مسارات السباق الرئيسية عبر نسخ طواف عمان لهو دليل على أهمية هذه المنطقة التي تمثلها بركة الموز والجبل الأخضر وكافة المسارات التي مر بها بشكل خاص ومحافظة الداخلية بشكل عام نظرا للطبيعة التي يتميز بها هذا المكان، واستطاعت بلدية مسقط واللجنة المنظمة للطواف أن تحقق الأهداف من تنظيمه.



وأضاف عضو مجلس الدولة أن تجديد السباق لسنوات قادمة ونهج خطط جديدة لنشر رياضة الدراجات الهوائية بالسلطنة هو أمر مهم، مؤكدًا على أهمية إدخال انشطة رياضة الدراجات الهوائية ضمن أنشطة الأندية الرياضية لأنها تغطي كل محافظات السلطنة، ووجود هذه الرياضة في الأندية سيكون نواة لتطويرها ولإنشاء فريق عماني من الدراجين.



