السعودية تحتضن أكبر بطولة رياضة إلكترونية

انسامد - 15 فبراير / شباط - وافق تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية السعودية على إقامة بطولة كأس الهيئة العامة للرياضة للرياضات الإلكترونية في الرياض مطلع شهر مارس القادم.



وسيشارك 1024 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية في بطولتي دوري "فيفا" و"ليغ أوف ليجيندز" بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة وبالاشتراك مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.



تقام بطولة كأس الهيئة للرياضات الإلكترونية بمركز "أبسك" للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض.



ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، شروط البطولة التي يتنافس عليها أكثر من 1000 لاعب؛ للحصول على جوائز عالية في أولى البطولات الإلكترونية.



وستبدأ منافسات هذه البطولة من 1 حتى 3 مارس المقبل، بتنظيم الهيئة العامة للرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.



