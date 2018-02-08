بدء طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية"دبي تور"

أنسامد - 8 فبراير /شباط/ - أعلن مجلس دبي الرياضي عن بدء "طواف دبي" الدولي للدراجات الهوائية، أمس الأول في نسخته الخامسة الذي يمكله وينظمه سنوياً، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسستمر لمدة خمسة أيام.



وينطلق سابق دبي الدولي للدرجات الهوائية في مراحله الخمسة من نادي سكاي دايف دبي بمنطقة الصفوح، وتضم قائمة المشاركين في النسخة الخامسة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، 128 درّاجاً، تتقدمهم نخبة من أفضل الدرّاجين في العالم، الذين يستعدون لخوض أقوى المنافسات في مراحل الطواف الخمس، ومن بينهم الأبطال حاملو ألقاب طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية خلال الأعوام السابقة، والفائزون بالمراحل والقمصان في النسخ الماضية.



الأبطال في المقدمة ويتقدم المتسابقين المشاركين، الدرّاج العالمي الألماني مارسيل كيتل، الفائز بثماني مراحل خلال ثلاث نسخ من الطواف، والبريطاني مارك كافنديش، الفائز بلقب بطل طواف دبي عام 2015، والهولندي ديلان غرينويجن، الذي صعد على منصة تتويج طواف دبي أربع مرات في العام الماضي.



واحتل المركز الثالث في التصنيف العام، النرويجي ألكسندر كريستوف بطل سباق الطريق الأوروبي للدراجات الهوائية 2017، والإيطاليان، إيليا فيفياني، جياكومو نيزولو، بالإضافة إلى الفرنسي ناصر يوهاني، والألماني جون ديجينكولب، والمتألق الإيطالي فينتشنزو نيبالي، الفائز بعدة ألقاب في الطوافات العالمية الكبرى، والإيرلندي نيكولا روش، والإيطالي فينتشنزو نيبالي.



كيتل صاحب الإنجازات ويبرز في المشهد خلال نسخة 2018، النجم الألماني مارسيل كيتل عضو فريق كاتيوشا ألبيسين، وقد ولد في 11 مايو 1988، في أرنشتات بألمانيا، وهو متسابق محترف منذ عام 2011، تتضمن قائمة إنجازات كيتل خلال مسيرته 86 فوزاً.



من بينهم ثماني مراحل في طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، واحتفظ بالقميص الأزرق خلال العامين الماضيين، لفوزه بالتصنيف العام للسباق، كما حصل على القميص الأحمر، لفوزه في تصنيف النقاط، كما حقق الفوز في 19 مرحلة من الطوافات العالمية الكبرى، أربع منها في طواف جيرو دي إيطاليا، 14 في طواف فرنسا، خمس منهم في نسخة 2017، وفاز في مرحلة واحدة في طواف فويلتا الإسباني.



كافنديش الذهبي ويدخل منافسات طواف دبي الدولي في نسخته الخامسة، البريطاني مارك كافنديش عضو فريق دايمنشن داتا، الذي ولد في 21 مايو 1985 في جزيرة ايسل أوف مان البريطانية، وقد حقق كافنديش، الفوز في 15 مرحلة من طواف جيرو دي إيطاليا، كما فاز في 30 مرحلة في طواف فرنسا، وثلاث في طواف فويلتا الإسباني في عام 2011.



وتوّجه الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بطلاً للعالم في سباق الطريق الأوروبي للدراجات الهوائية في كوبنهاغن الدنماركية، ويفتخر مارك بنجاحه لمدة يوم واحد في سباق ميلانو سانريمو 2009، وبطولات سباق الطريق الوطنية.



وفي عام 2016، فاز مارك بالميدالية الذهبية مع برادلي ويغينز في ماديسون خلال بطولة العالم للمضامير، كما فاز بالمرحلة الافتتاحية في طواف فرنسا، حيث فاز بسباق السرعة على شاطئ يوتا، واحتفظ بالقميص الأصفر لأول مرة في ميسرته الرياضية، كما فاز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية بسباق الدراجات الهوائية في المضمار الداخلي، وفاز كافنديش في مرحلتين من مراحل طواف دبي عام 2015.



ألكسندر يقود الإمارات ويقود فريق الإمارات، النرويجي ألكسندر كريستوف، وولد في 5 يوليو 1987، وهو المصنف ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للدراجات الهوائية، وبطل سباق الطريق الأوروبي للدراجات الهوائية، حقق أكبر فوز له في عام 2014، حيث فاز في سباق ميلان سانريمو، كما فاز في طواف فلانرز عام 2015.



وتشمل قائمة إنجازاته، الفوز بمرحلتين في طواف فرنسا عام 2014، وحقق فوزين في بطولات سباق الطريق الوطنية عام 2007 و2011، وخلال العامين الماضيين، احتل المركز الثاني خلف بيتر ساجان في ببطولة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية لسباق الطريق في بيرجين بالنرويج.



