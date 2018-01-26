المغرب يطلق حملته لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026

أنسامد - 26 يناير - أطلق المغرب حملته لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 في الدار البيضاء.



ويواجه المغرب، الذي سبق وتقدم لاستضافة المونديال أربع مرات من قبل، منافسة قوية في مواجهة عرض ثلاثي مشترك من كندا والمكسيك والولايات المتحدة.



وقال مولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشح المغرب لتنظيم المونديال، في مؤتمر صحفي: "المغرب 2026 سوف يقدم أفضل كرة قدم في قلب العالم".



وسيجري التصويت على اختيار الدولة التي ستستضيف هذا العرس الكروي في 13 يونيو/حزيران المقبل، عشية انطلاق كأس العالم 2018 في موسكو.



وقال العلمي: "نحن نتعهد بإقامة بطولة تفيض بالعاطفة الحقيقية والاحتفال بقيم الوحدة والسلام".



وأضاف: "إقامة كأس العالم في المغرب ستحقق نجاحا تجاريا وتترك إرثا طويل الأمد، وإذا فزنا بشرف الاستضافة، نعتقد أن الفائز سيكون هو كرة القدم والشباب من أمتنا وأفريقيا والعالم بأسره".



ولم يكشف العلمي تفاصيل عن المدن التي ستستضيف البطولة، قبل أقل من خمسة أشهر على التصويت على اختيار الدولة المستضيفة للبطولة.



