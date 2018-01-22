"فيفا" يهدد بحظر نشاط الاتحاد الجزائري بسبب لاعب هولندي

انسامد - 22 يناير / كانون ثاني - حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من حظر نشاط الاتحاد الجزائري، لعدم تسوية قضايا خلافية بين بعض الأندية المحلية ولاعبين أجانب، سبق لهم اللعب ضمن صفوف تلك الفرق. ماجر يخطط لإقناع حسام عوار بتمثيل الجزائر وأفصح عن تحذير "فيفا"، قدور بن عياد، رئيس اتحاد بلعباس، في تصريح للإذاعة الجزائرية، على خلفية تهديد الاتحاد الدولي بخصم 6 نقاط من رصيد فريقه، في حال عدم تسديد راتب لاعبه الهولندي السابق جيسيي مايلي بالدولار أو اليورو.



ويشترط القانون الجزائري تسليم الرواتب والمستحقات للجزائريين والأجانب بالدينار الجزائري، وهو ما يتعارض مع لوائح فيفا، رغم اعتراف محفوظ قرباج رئيس الرابطة الجزائرية المحترفة، بأن "الجزائر مطالبة بتطبيق القانون الدولي على اللاعبين الأجانب".



وأكد بن عياد، أن خطاب فيفا الذي تلقاه ووصل أيضا إلى الاتحاد الجزائري، يتضمن تحذيرا بأنه سيتعرض لعقوبة الإيقاف في حال عدم الامتثال للقرار، ما يعني أن مصير كرة القدم في البلاد أصبح بيد اتحاد بلعباس.



وأشار رئيس اتحاد بلعباس إلى امتلاكه جميع الإثباتات التي تؤكد تنفيذ التزامات ناديه تجاه الهولندي مايلي، مؤكدا: "إدارة الاتحاد ستودع ملفا كاملا (الأحد) على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الذي سيقوم بمراسلة نظيره الدولي".



وبحسب مصدر في الاتحاد الجزائري، لـ"بوابة العين الرياضية"، فإن سبب عدم تعليق "فاف" على تحذير "فيفا" هو ترقب ملف اتحاد بلعباس الذي سيكشف عن حقيقة الخلاف بين اللاعب الأجنبي والنادي.



وأكد المصدر، أن اتحاد الكرة سيجد نفسه ملزما بتطبيق قرار فيفا، بغض النظر عما يحمله ملف إدارة اتحاد بلعباس، تفاديا للتجميد الذي سيفاقم من مشاكل كرة القدم الجزائرية.



