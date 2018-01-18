بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تأثيرا في صفقات دوريات أوروبا

انسامد - 18 يناير / كانون ثاني - انتقل الدولى المصرى صلاح من روما الإيطالى إلى ليفربول الإنجليزى مقابل 42 مليون يورو، وهو أقل مبلغ فى اللاعبين الذين تم ذكرهم، شارك فى 22 مباراة بالدورى الإنجليزى ساهم فى تسجيل 24 هدفا، بين تسجيل 18 وصناعة 6 آخرين، ومعدل تسديداته 4 تسديدات للمباراة الواحدة، ومعدل صناعة الفرص 1.7 لكل مباراة، ومرواغاته 2.5.



وفى دورى أبطال أوروبا، شارك فى 6 مباريات سجل فيهم 5 أهداف وصنع هدف وحيد، معدل تسديداته 4.8 تسديدة لكل مباراة، وصناعة الفرص 1.8، والمراوغات 2.8 للمباراة الواحدة.



إجمالى التقييم 8/10 طبقًا لهذه الأرقام والإحصائيات، فإن اللاعب الوحيد الذى يتفوق على صلاح فى إجمالى التقييم هو نيمار، ولكن من حيث الأهداف، فقد ساهم نيمار بـ 29 هدفا، فيما ساهم صلاح بـ 30 هدفا، ولكن كصناعة فرص ومراوغات فإن نيمار تفوق عليه، وبالنظر إلى سعر الصفقتين، فإن نيمار قد ذهاب بأكثر من أربع أضعاف سعر محمد صلاح، وكان من المتوقع أن يفعل أكثر من ذلك، أما محمد صلاح فقد ذهب إلى دورى هو الأصعب فى العالم من حيث المنافسة، ولم يتوقع أحد هذا النجاح الباهر حتى أشد المتفائلين، وكسر عدة أرقام قياسية لأساطير ليفربول، وهو الهداف الثانى بعد هارى كين فى منافسات الدورى برصيد 18 هدفا بفارق هدفين فقط عن الدولى الإنجليزى، لذلك محمد صلاح هو الصفقة الأكثر تأثيرًا هذا الموسم حتى الآن.



