في 2012أنديةالبريمرليج رفضت ضم صلاح مقابل2.5 مليون استرليني

انسامد - 15 يناير / كانون ثاني - كشف وكيل لاعبين كريج هونيمان عن رفض أندية البريميرليج دون السداسي الكبير فكرة التعاقد مع محمد صلاح وقت كان لاعبا في صفوف المقاولون العرب مقابل 2.5 مليون استرليني فقط لا غير. وانتقل صلاح مطلع الموسم الحالي لصفوف نادي ليفربول الانجليزي مقابل 39 مليون استرليني من صفوف روما الإيطالي. وقال وكيل اللاعبين بأنه قبل رحيل صلاح من الدوري المصري والانضمام لبازل السويسري رفضته أندية البريميرليج بمقابل مالي ضعيف. ووفقا لما جاء في التقرير الانجليزي، فإن وكيل اللاعبين قام بعرض صلاح على أندية البريميرليج دون الـ6 الكبار في 2012 مقابل 2.5 مليون استرليني، الجميع رفضه، وأندية ستوك وهال فقط ابدا اهتماما بالأمر. وصرح كريج هونيمان "فقط ستوك سيتي وهال سيتي ابدوا اهتماما بالعرض الخاص بالتعاقد مع صلاح مقابل 2.5 مليون استرليني". وبدأ صلاح مسيرته الاحترافية في بازل، ثم انتقل بعدها لصفوف تشيلسي الانجليزي، وتم اعارته لفيورنتينا الإيطالي، ثم انتقل لصفوف روما الإيطالي، وعاد للدوري الانجليزي مرة أخرى عن طريق ليفربول. ويعيش صلاح فترة استثنائية في الدوري الانجليزي حيث يتواجد في وصافة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 18 هدف، وبفارق هدفين عن المتصدر هاري كين. وتوج صلاح مؤخرا بجائزة افضل لاعب افريقي عام 2017، بجانب جائزة "بي بي سي" وجوائز اخرى تخص الأفضل سواء في البريميرليج أو دوري ابطال اوروبا.



