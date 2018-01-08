"أبو تريكة" أفضل لاعب مصري في التاريخ (استطلاع)

انسامد - 8 يناير / كانون ثاني - فاز النجم المصري المعتزل محمد أبوتريكة، الأحد، بالاستطلاع الذي أجرته الصفحة الرسمية لبطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم، على موقع "تويتر"، لأفضل لاعب مصري في التاريخ.



ودشنت صفحة المونديال، استطلاعا لاختيار أفضل لاعب مصري انحصر بين محمد أبو تريكة، ومحمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، والثنائي المعتزل محمود الخطيب وحسام حسن.



وقالت الصفحة، إن "أبوتريكة، فاز بالاستطلاع، بعد اكتساح منافسيه، حيث حصل على نسبة 56% من الأصوات، مقابل 36% لصلاح، و6% للخطيب و2% لحسام حسن.



وشارك في الاستطلاع حوالي 111 ألف مشجع من مختلف دول العالم. وقد اعلن حساب "الفيفا" يعلن فوز محمد أبو تريكة بنسبة 56% في إستفتاء حول الأفضل في تاريخ الكرة المصرية وقد شارك في الاستفتاء 111.041 الف شخص!