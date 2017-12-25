رسالةإلى الفيفا واللجنة الاولمبيةالدولية برفع الحظر عن سوريا

انسامد - 25 ديسمبر / كانون الاول - طالب وفد اعلامي عربي ​اللجنة الأولمبية الدولية​ و​الاتحاد الدولي لكرة القدم​ "فيفا" فك الحظر عن ​المنتخب السوري​ والسماح له باللعب على أرضه وبين جمهوره، وذلك خلال زيارته العاصمة السورية دمشق للمشاركة في "ملتقى الإعلام الرياضي العربي".



وقال رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد الرياضي العام ​موفق جمعة​ في حديث صحافي: "الرياضة رسالة سلام وثقافة حوار وقد أصبحت في سورية حالة وطنية استطاعت أن تجمع الملايين".



من جهته، قال رئيس الوفد الأردني ​صالح الراشد​ من الأردن: "زيارتنا إلى سوريا ومشاركتنا في ملتقى الإعلام العربي رسالة نوجهها إلى اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لفك الحظر والسماح للمنتخبات السورية باللعب على أرضها وبين جمهورها الأمر الذي يساعد في تحقيق إنجازات جديدة للرياضة السورية".



منعت العقوبات الاقتصادية والمخاوف الأمنية إجراء مباريات في سوريا، التي فرض على منتخبها لعب مبارياته في ملعب محايد أمام عدد قليل من جمهوره.



ولم يكن إيجاد الملعب المحايد سهلا على بلد ليس له من الأصدقاء في العالم إلا القليل. وكاد المنتخب السوري أن ينسحب من تصفيات كأس العالم نهائيا لعدم توفر دول مستضيفة.



انحسر الدوري السوري جغرافيا نتيجة الحرب، إذ لا تجرى المباريات إلا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومةوعمليا، لا تجري نشاطات الدوري إلا في مدينتي دمشق واللاذقية.



ولكن بعدما استعادت الحكومة سيطرتها على بعض المناطق التي كانت في يد المعارضة، بدأت كرة القدم بالتمدد ثانية.



