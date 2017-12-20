المنتخب السعودي يلعب في البصرة شهر فبراير القادم

انسامد - 20 ديسمبر / كانون الاول - أكد عبدالحسين عبدالرضا عبطان وزير الشباب والرياضة في العراق أن المنتخب السعودي سيحضر إلى البصرة في فبراير القادم لخوض مباراة ودية بحسب توجيه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.



وقال عبطان لـ"العربية": حددنا فبراير القادم موعداً لإقامة المباراة الودية بين المنتخبين العراقي والسعودي على ملعب البصرة، وكما نعرف أن مشاركة المنتخب السعودي سيكون لها نكهة خاصة وأتوقع أن تكتظ المدرجات بالمشاهدين.



وزاد: نحن في العراق استضفنا مباريات ودية كثيرة بعد موافقة فيفا على إقامة المباريات على أرضنا، حضور المنتخب السعودي رسالة مهمة وفتح باب جديد لحضور دول عربية أخرى للعب في العراق.



كان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قد وجه بخوض المنتخب السعودي مباراة أمام نظيره العراقي على أراضي الأخير في الربع الأول من العام القادم.



وقال تركي آل الشيخ في الاحتفال الخاص بتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم: نتمنى أن يرفع الحظر على الملاعب العراقية، وأتمنى من الاتحاد السعودي خوض مباراة على الأراضي العراقية في الربع الأول من العام المقبل.



وخاض المنتخب السعودي آخر مباراة على الأراضي العراقية عام 1979 في بطولة الخليج على ملعب الشعب بالعاصمة بغداد في مواجهة كسبها أصحاب الأرض بهدفين.



