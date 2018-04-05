الاتحاد الأوروبي يرفض الامتثال لمطالب واشنطن بتعديل الصفقة النووية مع إيران
المغرب يوجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الجزائر ومجلس الأمن
تركمان كركوك يجددون رفضهم دخول البيشمركة مدينتهم
القوات الحكومية المسؤولة الوحيدة عن حفظ الامن في كركوك ومحيطها
18 ابريل
الجمعة 6 إبريل
في عيد القيامة، البابا فرانسيس يطالب بإحلال السلام في سوريا المنهكة
اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين و قوات اسرائيلية علي حدود غزة
فرنسا - جنازة الشرطي البطل الذي قتل في الهجوم الإرهابي جنوبي البلا
الفيضانات في كرواتيا
إنطلاق السباق الدولي للدراجات النارية في قطر
الامير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية يزور مصر