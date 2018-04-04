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 أحداث الأسبوع
الجمعة 6 إبريل
    غزة - مخاطر من تجدد الإشتباكات بين الفلسطنيين وإسرائيل .

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 6 إبريل

    الثلاثاء 3 ابريل

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    في عيد القيامة، البابا فرانسيس يطالب بإحلال السلام في سوريا المنهكة

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