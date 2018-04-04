الرئيس الايطالي يبدأ اليوم المشاورات لتشكيل حكومة بعد مرور شهر على الانتخابات
الرئيس ترامب يؤكد رغبة واشنطن في سحب قواتها "خارج" سورية
وزيرة النقل:الحكومة الفرنسية مصممة على إنجاح إصلاح الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية
الجمعة 6 إبريل
الثلاثاء 3 ابريل
في عيد القيامة، البابا فرانسيس يطالب بإحلال السلام في سوريا المنهكة
اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين و قوات اسرائيلية علي حدود غزة
فرنسا - جنازة الشرطي البطل الذي قتل في الهجوم الإرهابي جنوبي البلا
الفيضانات في كرواتيا
إنطلاق السباق الدولي للدراجات النارية في قطر
الامير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية يزور مصر