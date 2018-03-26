الأربعاء 28 مارس

آلاف الأشخاص يتظاهرون ببرشلونة احتجاجا على توقيف بيغدومنت
الجيش العراقي ينتشر بمناطق انسحبت منها "بي كا كا" في سنجار
صناديق الاقتراع تفتح أبوابها في مصر لانتخاب رئيس جديد
الأربعاء 4 إبريل
الجمعة 30 مارس
أحمد قذاف الدم يطالب بالإقراج عن القيادات الليبية في السجون لكي يقوموا بواجبهم من أجل السلام
الفيضانات في كرواتيا
إنطلاق السباق الدولي للدراجات النارية في قطر
الامير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية يزور مصر
الطقس السىء وسقوط الثلوج الكثيف يحاصر عدة مناطق في المغرب
مؤتمر الكويت الدولي حول الإعمار في العراق