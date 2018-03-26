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الأربعاء 28 مارس
    القاهرة - إنتهاء التصويت في الإنتخابات الرئاسية المصرية
    أحداث الأسبوع

    الأربعاء 4 إبريل

    الجمعة 30 مارس

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    أحمد قذاف الدم يطالب بالإقراج عن القيادات الليبية في السجون لكي يقوموا بواجبهم من أجل السلام

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