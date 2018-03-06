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 أحداث الأسبوع
الخميس 8 مارس
    الغوطة/سوريا - محاولة توصول المساعدات الإنسانية الأممية للسكان المحاصرين في الغوطة الشرقية.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 16 مارس

    الخميس 8 مارس

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    إيزابيل أمبروسيني، أول إيطالية تقود أوركسترا القاهرة السينفوني

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