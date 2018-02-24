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 أحداث الأسبوع
الجمعة 2 مارس
    باليرمو - طرح مشروع ترميم السوق السقطية والجامع الأموي في حلب (سوريا) والذي تموله شبكة الآغا خان للتنمية.

    أحداث الأسبوع

    الأحد 4 مارس

    الجمعة 2 مارس

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    إستمرار الحرب في سوريا رغم هزيمة داعش العسكرية

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