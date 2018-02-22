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 أحداث الأسبوع
الإثنين 26 فبراير
    الجزائر - يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوجان بزيارة الجزائر في إطار جولة لمدة خمسة أيام يقوم خلالها بزيارة موريتانيا والسنغال ومالي.

    أحداث الأسبوع

    الإثنين 26 فبراير

    الثلاثاء 20 فبراير

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    إستمرار الحرب في سوريا رغم هزيمة داعش العسكرية

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