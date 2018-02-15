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 أحداث الأسبوع
الثلاثاء 20 فبراير
    انسامد - نيويورك - يشارك رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس في اجتماع مجلس الامن حول الشرق الاوسط.

    أحداث الأسبوع

    الثلاثاء 20 فبراير

    الاحد 18 فبراير

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    كلمة أمير البلاد في افتتاح مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق

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