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  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
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 أحداث الأسبوع
الاحد 18 فبراير
    انسامد - مسقط - المرحلة الاخير لطواف الدراجات بسلطنة عمان .

    أحداث الأسبوع

    الثلاثاء 20 فبراير

    الاحد 18 فبراير

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    كلمة أمير البلاد في افتتاح مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق

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