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 أحداث الأسبوع
12 فبراير
    الكويت - يعقد مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق، فى الفترة من 12 - 14 فبراير الجارى بمدينة الكويت.

    أحداث الأسبوع

    12 فبراير

    13 فبراير

    Forze turche in Siria
    فيديو

    القوة التركية في سوريا

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