اردوغان يتعهد بتوسيع العمليات العسكرية التركية في سوريا رغم تحذيرات الولايات المتحدة
وزير الخارجية الإيطالي يحذر من "استغلال قضية الهجرة لتأجيج المخاوف وتحقيق توافق سهل" لخوض الانتخابات
القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية ضد مقاتلي تنظيم الدولة بشمال شرق البلاد
12 فبراير
13 فبراير
القوة التركية في سوريا
مهاجرون غير شرعيون: الامم المتحدة تعترض علي الاتفاق الايطالي الليبي وتطالب بالغائه
جنازة إثنين من الأتراك قتلا بصاروخ أطلق من سوريا
اطفال فلسطينيون لاجئون يلعبون خارج منازلهم في مخيم شاتيلا للاجئين شمال غرب مدينة غزة
مصريين يجلسون بجانب جرافيتي لصلاح و ام كلثوم و اخرين في احد مقاهي القاهرة
تونس : إضطرابات وفوضى في عدة مدن