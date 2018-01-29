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 أحداث الأسبوع
الأربعاء 31 يناير
    يقوم الرئيس الفرنسى ايمانويل ماركون بزيارة دولة تونس الأربعاء 31 يناير ويوم الخميس 1 فبراير بدعوة من نظيره الباجى قائد السبسي.

    وتعد هذه اول زيارة له الى تونس منذ تنصيبه مايو 2017
    أحداث الأسبوع

    الأربعاء 31 يناير

    الأربعاء 31 يناير

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