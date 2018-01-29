يقوم الرئيس الفرنسى ايمانويل ماركون بزيارة دولة تونس الأربعاء 31 يناير ويوم الخميس 1 فبراير بدعوة من نظيره الباجى قائد السبسي.



وتعد هذه اول زيارة له الى تونس منذ تنصيبه مايو 2017