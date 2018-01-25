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 أحداث الأسبوع
الإثنين 29 يناير
    سوتشي - روسيا - مؤتمر الحوار الوطني السوري برعاية الكرملين، ويستمر يومين.

    أحداث الأسبوع

    الإثنين 29 يناير

    الأحد 21 يناير

    Iveco Africa Eco Rally
    فيديو

    الفرنسي ماتيو سيرادوري الأول في رالي أفريكاإيكو رايس

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