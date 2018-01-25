رد فلسطيني على تصريحات ترامب
رفض السلطة الفلسطينية لانتقادات الرئيس الأميركي
وزير خارجية هولندا:"غصن الزيتون" عملية مشروعة
ومن حق تركيا الدفاع عن نفسها
تونس تعبر عن "ارتياحها" لقرار سحبها من القائمة الأوروبية للملاذات الضريبية
الإثنين 29 يناير
الأحد 21 يناير
الفرنسي ماتيو سيرادوري الأول في رالي أفريكاإيكو رايس
جنازة إثنين من الأتراك قتلا بصاروخ أطلق من سوريا
اطفال فلسطينيون لاجئون يلعبون خارج منازلهم في مخيم شاتيلا للاجئين شمال غرب مدينة غزة
مصريين يجلسون بجانب جرافيتي لصلاح و ام كلثوم و اخرين في احد مقاهي القاهرة
تونس : إضطرابات وفوضى في عدة مدن
بطولة كأس الخليج العربي الثالثة و العشرين لكرة القدم - سلطنة عمان في مواجهة البحرين