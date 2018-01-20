الأحد 21 يناير

الجزائر - تعقد دول حوض المتوسط خمسة زائد خمسة، اجتماعها الرابع عشر يوم غد في العاصمة الجزائرية، لمناقشة تعزيز التعاون الأمني.تضم 5+5 وزارء خارجية كلا من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال، والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس.



