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الأحد 21 يناير
    الجزائر - تعقد دول حوض المتوسط خمسة زائد خمسة، اجتماعها الرابع عشر يوم غد في العاصمة الجزائرية، لمناقشة تعزيز التعاون الأمني.تضم 5+5 وزارء خارجية كلا من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال، والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس.

    أحداث الأسبوع

    الأحد 21 يناير

    الخميس 25 يناير

    Iveco Africa Eco Rally
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