تيلرسون: لا نية لنا لإنشاء قوة حدودية في سوريا
البرلمان الإيطالي يوافق على إرسال بعثة عسكرية إلى النيجر
مصر: السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا بقصر الاتحادية
مباحثات ثنائية حول العلاقات بين البلدين وسد النهضة
الخميس 25 يناير
السبت 20 يناير
الفرنسي ماتيو سيرادوري الأول في رالي أفريكاإيكو رايس
اطفال فلسطينيون لاجئون يلعبون خارج منازلهم في مخيم شاتيلا للاجئين شمال غرب مدينة غزة
مصريين يجلسون بجانب جرافيتي لصلاح و ام كلثوم و اخرين في احد مقاهي القاهرة
تونس : إضطرابات وفوضى في عدة مدن
بطولة كأس الخليج العربي الثالثة و العشرين لكرة القدم - سلطنة عمان في مواجهة البحرين
السعودية :إعادة إفتتاح السينما بعد 35 عاما