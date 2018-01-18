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 أحداث الأسبوع
الخميس 25 يناير
    ايطاليا - مظاهرات فى عدة مدن ايطالية بمناسبة ذكري اختفاء الطالب الايطالي جوليو ريجيني في مصر والذي عثر عليه مقتولا وعلي جسده اثار تعذيب.

    أحداث الأسبوع

    الخميس 25 يناير

    السبت 20 يناير

    Iveco Africa Eco Rally
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    الفرنسي ماتيو سيرادوري الأول في رالي أفريكاإيكو رايس

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