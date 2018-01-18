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 أحداث الأسبوع
السبت 20 يناير
    لقاء ثلاثي روسي - إيراني - تركي فى مدينة سوتشي في روسيا على مستوى نواب وزراء الخارجية حول سوريا.

    أحداث الأسبوع

    الخميس 25 يناير

    السبت 20 يناير

    Iveco Africa Eco Rally
    فيديو

    الفرنسي ماتيو سيرادوري الأول في رالي أفريكاإيكو رايس

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