رئيس الوزراء العراقي يبحث هاتفيا مع نظيره التركي
مكافحة الإرهاب ومواصلة المحادثات رفيعة المستوى بين البلدين
ترامب يتصل بأمير قطر ويشيد بدور الدوحة في مكافحة الإرهاب
أكار للناتو: تركيا لن تسمح بدعم "ي ب ك" الإرهابي في سوريا
وصول قوات خاصة تركية إلى الشريط الحدودي مع سوريا
الاربعاء 17 يناير
السبت 20 يناير
الفرنسي ماتيو سيرادوري الأول في رالي أفريكاإيكو رايس
مصريين يجلسون بجانب جرافيتي لصلاح و ام كلثوم و اخرين في احد مقاهي القاهرة
تونس : إضطرابات وفوضى في عدة مدن
بطولة كأس الخليج العربي الثالثة و العشرين لكرة القدم - سلطنة عمان في مواجهة البحرين
السعودية :إعادة إفتتاح السينما بعد 35 عاما
مصادمات بين متظاهرين فلسطينيين و قوات الامن الاسرائيلية في غزة